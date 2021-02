Lundby kan juble – får to ekstra renn i Raw Air

NTB Sport

NTB får bekreftet av Norges Skiforbund at det neste måned legges opp til å avvikle to ekstra renn under turneringen på norsk jord.

– Vi har jobbet med å se på ekstra renn for kvinnene under Raw Air, og det fikk vi i går tidlig bekreftet at vi får til. Ikke bare ett renn, men to renn under turneringsperioden. Det er vi veldig glad for å gjøre når kvinnehopperne har kommet i den situasjonen at det har blitt mye avlysninger på grunn av pandemien, sier Bretten Berg til NTB.

Hun opplyser at det blir et ekstra renn i Holmenkollen lørdag 13. mars og et ekstra renn på Lillehammer 15. mars.

Avventer smittesituasjonen

Forutsetningen er naturligvis at norske myndigheter åpner for innreise for utenlandske utøvere, samt at smittesituasjonen gjør det forsvarlig å avholde arrangementet.

– Vi må ta alle forbehold om at smittesituasjonen gjør det mulig på det aktuelle tidspunktet, og vi vil bare gjennomføre dette hvis vi mener det er sikkert. Det har vi veldig tett dialog med myndighetene på, sier generalsekretær Bretten Berg.

Hun føler seg trygg på at nyheten om to ekstra renn blir godt mottatt hos Maren Lundby og resten av verdenseliten.

– Mitt inntrykk er at jentene er veldig glad for de ekstra rennene de kan få. Det har mye å si for produktet, og de elsker å hoppe på ski og vil selvfølgelig helst gjøre det så mye som mulig, sier generalsekretæren.

Hoppsjefen avventer

Hoppsjef Clas Brede Bråthen sier til NTB at det er svært gledelig dersom de ekstra Raw Air-rennene blir en realitet. Han avventer samtidig et eventuelt klarsignal fra norske myndigheter.

– Vi ville gjerne ha dette i desember, og vi ville gjerne prøve å få det til i januar og i februar, men det gikk ikke. Inntil vi får et «go» fra myndighetene om at vi får arrangere dette, har det ikke mye verdi for jentene, sier han til NTB.

På spørsmål om hvor raskt en avklaring bør foreligge, peker hoppsjefen på at Det internasjonale skiforbundet (FIS) normalt sett opererer med en 30 dagers frist for arrangører.

– Desto senere, desto vanskeligere er det å få det til. Vi har ikke veldig mye å gå på, sier Bråthen.

Stor velvilje

Planen som nå er på plass om ekstra renn i Holmenkollen og på Lillehammer, kommer etter intens jobbing på flere hold.

– FIS har vært veldig positive til dette hele tiden, men i tillegg er det mange andre samarbeidspartnere som også må være positive. Vi er glade for at alle har vært det. Dette er virkelig et løft der alle har lagt bredsiden til for å få dette til, sier generalsekretær Bretten Berg.

Raw Air-turneringen innledes som vanlig med renn i Holmenkollen. Deretter fortsetter den med renn på Lillehammer og i Trondheim for kvinnene

Maren Lundby & co. skulle ha startet sesongen med renn på Lillehammer i desember. De måtte utsettes som følge av pandemien. Siden er to verdenscuphelger i Japan avlyst, og renn i Beijing ble det heller ikke.

Etter planen skulle det også gått renn på Lillehammer kommende helg, men de lar seg heller ikke avvikle på grunn av virussituasjonen.

