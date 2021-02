Håndballens mesterligafloke løst: Alle lagene går til cupspillet

NTB Sport

Det opplyser Det europeiske håndballforbundet i en pressemelding onsdag. Beslutningen gjør at både Vipers Kristiansand (kvinner) og Elverum (menn) er klar for cupspillet i turneringen. Det er første gang et norsk herrelag klarer dette.

Det har hersket usikkerhet rundt fullførelsen av gruppespillet ettersom blant andre Vipers har måttet utsette en rekke kamper på grunn av pandemien.

EHF har bestemt seg for å fastsette resultatet i alle de koronautsatte kampene som ikke kunne spilles i kvinnenes gruppespill. Men puljespillet får uansett kun betydning for seedingen i åttedelsfinalene.

Kan sikre «enkel» motstand

Vipers møter Rostov Don i Ungarn onsdag og har fortsatt mulighet til å ta 2.-plassen i gruppe A med seier mot russerne.

I helgen fullføres gruppespillet med én kamp for hvert av lagene. Da skal Vipers møte slovenske Krim, trolig i Ljubljana.

For hver av de avlyste kampene har EHF utpekt et ansvarlig lag for at kampen ikke ble avviklet og ilagt det laget 0-10-tap. Vipers er tildelt 10-0-seier i hjemmekampen mot Bietigheim og tilsvarende tap i de nå avlyste kampene mot Metz (h) og Rostov (b).

Nøkkelkamper

Etter at EHF fastsatte resultatet i seks kamper i gruppe A, topper Metz tabellen med 18 poeng, mens Rostov og CSM Bucuresti har 17, FTC Hungaria 16 og Vipers 14.

Vipers startet mesterligaen meget sterkt og var ubeseiret (fem seirer og to uavgjort) i løpet av de sju første kampene før laget måtte dra til Ungarn for å hurtigspille så mange kamper de rekker før avslutningen av gruppespillet.

Sist lørdag kom det første tapet med 28-30 mot FTC Hungaria. Vipers-kvinnene tapte to dager senere 26-31 mot samme lag, og dermed ble det mer vrient å ta en av topplassene i gruppe A.

EHFs beslutning om å ilegge kristiansandslaget ytterligere to tap, gjorde ikke oppgaven enklere. Samtidig fører onsdagens beskjed til at det blir åttedelsfinale uansett.

I gruppe B måtte EHF ta affære i tre kamper. Rumenske Valcea, tyske Borussia Dortmund og kroatiske Podravka ble tildelt én seier hver. EHF har også fastsatt resultatet i seks kamper i kvinnenes europaliga. Der er det fortsatt bare de to beste i hver gruppe som kommer til cupspill.

Utsatt avgjørelse for Elverum

I mennenes mesterliga er avgjørelsen om hva som skjer med ikke spilte kamper utsatt til 26. februar. Mennenes gruppespill skal ikke avsluttes før 4. mars, og EHF håper at en del av de utsatte kampene kan avvikles innen den tid.

Elverum er hardt rammet av utsettelser og har spilt bare åtte kamper så langt. To av lagets utsatte hjemmekamper har ennå ikke fått ny dato.

