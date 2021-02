Bård Finne scoret i cupseier

NTB Sport

Den tidligere Vålerenga-spissen debuterte sist helg med et innhopp for Sønderjyske i superligaen. Onsdag noterte han sin første scoring for klubben i tellende kamp. Målet kom i det 37. minutt, da han kjempet seg gjennom og fra hjørnet av 5-meteren skjøt mellom beina på keeper Jacob Pryts Larsen.

Victor Ekani ble matchvinner i det 84. minutt etter at hjemmelaget hadde utlignet. Finne ble byttet ut etter 70 minutter.

Returkampen spilles 11. mars.

AGF slo B93 3-1 i en annen kvartfinale onsdag, mens OB – Midtjylland og Vejle – Randers spilles torsdag.

(©NTB)