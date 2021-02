Tre Glimt-spillere er koronasmittet

NTB Sport

Dette melder Avisa Nordland. Det er ikke kjent hvilke spillere som er smittet.

Laget er som kjent i karantene.

Bakgrunnen for karantenesituasjonen er at enkelte av spillerne på klubbens A-lag har vært i kontakt med en person som har fått påvist smitte.

Både spillere og trenere er inntil videre satt i karantene.

Til lokalavisen Avisa Nordland vedgikk klubblege Morten Sørgård tidligere at det fryktes at spillere er smittet.

– Vi har mistanke om at noen av våre spillere kan være smittet av korona. Da vi fikk denne mistanken sørget vi for at disse spillerne ble koronatestet. Disse testene ble tatt mandag kveld. De er nå sendt til analyse, og vi avventer svarene på prøvene, sa han.

Nytt avbrudd

– Jeg regner med svar i løpet av dagen, men eksakt når vet vi ikke, det kommer an på hvor mange prøver som blir behandlet og kapasiteten deres.

Det er ingen av spillerne som har vist noen form for symptomer, opplyser Sørgård overfor NTB.

– Det er bare en ukes tid siden hele laget endelig kunne møtes på treningsfeltet på Aspmyra igjen etter at store deler av laget var satt ut av spill med karantene tidligere i sesongoppkjøringen. Nå blir treningene avbrutt igjen. Klubben venter nå på endelig svar på koronatester og tar ingen sjanser i mellomtiden, skriver Glimt i en melding på sitt nettsted.

Ikke første gang

Det er ikke første gang at Glimt-miljøet må i karantene. Glimt-spiller Victor Okoh Boniface avga tidligere i år positiv koronatest. Også da var deler av spillerstallen i karantene som mulige nærkontakter.

Nå er altså sesongoppkjøringen avbrutt på ny.

Glimt-profilene Marius Lode og Patrick Berg havnet i isolasjon etter at det brøt ut smitte i landslagstroppen i fjor høst. De fikk ikke deltatt da Glimt sikret seriegullet forrige sesong.

Eliteserien i fotball tar til i starten av april. Bodø/Glimt er tittelforsvarer etter den overlegne serietittelen i fjor.

(©NTB)