Svensk golflegende gjør overraskende comeback

Det meldte LPGA-touren tirsdag på Twitter. Det blir Sörenstams første turnering siden sesongavslutningen i 2008. Hun satte strek etter en karriere som omfattet 72 turneringsseirer på LPGA-touren, hvorav 10 majorturneringer.

Turneringen der hun gjør comeback spilles i Orlando, der hun bor. Den avvikles i dagene 25. til 28. februar.

Sörenstam, som har to barn, sa nylig at sønnen hennes har begynt å spille golf og sa at hun kunne tenke seg å delta i noen veteranturneringer. Det er en stor overraskelse at hun i stedet gjør comeback i konkurranse med verdenseliten.

Hun ble kraftig kritisert da hun 7. januar mottok en utmerkelse fra daværende president Donald Trump dagen etter stormingen av Kongressen som Trump nå stilles for riksrett for å ha oppildnet sine tilhengere til. Sammen med Gary Player tok hun imot Medal of Freedom, USAs høyeste sivile utmerkelse.

Det var en overrekkelse som på grunn av pandemien var utsatt fra i fjor.

