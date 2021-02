Hele Glimt-troppen i ny koronakarantene – mistanke om smittede spillere

NTB Sport

Det melder klubben på sin hjemmeside.

Etter at noen av spillerne på A-laget har vært i kontakt med en person med covid-19-smitte, er hele Glimt-apparatet nå satt i karantene. Det gjelder både spillere og trenere.

– Det er bare en ukes tid siden hele laget endelig kunne møtes på treningsfeltet på Aspmyra igjen etter at store deler av laget var satt ut av spill med karantene tidligere i sesongoppkjøringen. Nå blir treningene avbrutt igjen. Klubben venter nå på endelig svar på koronatester og tar ingen sjanser i mellomtiden, skriver Glimt på sitt nettsted.

Til lokalavisen Avisa Nordland vedgår klubblege Morten Sørgård at det fryktes at noen av spillerne er smittet.

– Vi har mistanke om at noen av våre spillere kan være smittet av korona. Da vi fikk denne mistanken sørget vi for at disse spillerne ble koronatestet. Disse testene ble tatt mandag kveld. De er nå sendt til analyse og vi avventer svarene på prøvene, sier han.

Glimt-spiller Victor Okoh Boniface avga tidligere i år positiv koronatest. Også da var deler av Glimt-stallen i karantene som mulige nærkontakter.

Nå er altså sesongoppkjøringen avbrutt på ny.

Eliteserien i fotball tar til i starten av april. Bodø/Glimt er tittelforsvarer etter et overlegent ligagull i fjor.

