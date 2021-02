Fantastisk start av Magnus Carlsen i kvartfinalen

NTB Sport

Nordmannen vant to ganger med hvite brikker og spilte remis med svarte. Dermed vant han med 2,5 poeng mot russerens 0,5.

I tirsdagens første parti tok nordmannen en slags revansj mot Dubov, som ga ham store problemer i grunnspillet mandag. Carlsen hadde kontroll store deler av partiet og innkasserte seieren etter 34 trekk.

Dagen før berget Carlsen så vidt remis i et parti som varte i hele 122 trekk. Carlsen tapte for øvrig mot russeren for snaut to måneder siden.

Dubov prøvde å svare i parti nummer to, men han rotet bort seiersmuligheten og Carlsen reddet remis.

God dag

I parti nummer tre hadde nordmannen full kontroll fra start til slutt. Dubov hadde aldri noen sjanse, og Carlsen avgjorde første dag i kvartfinalen med seier etter 42 trekk. Det betyr at de ikke trengte å spille dagens fjerde parti.

Carlsen selv er fornøyd etter en god dag på jobben.

– Bortsett fra en litt «shaky» periode i 2. parti var det en veldig bra dag, sa han til TV 2.

– I det siste partiet prøvde han å spille en uvanlig åpning for å få vinnersjanse med svart, og jeg kunne spille på vinst helt uten risiko. Jeg er veldig fornøyd med de to hvitpartiene, sa Carlsen.

Sparte energi

Nordmannen sa videre at han forventer å bli satt på større prøver av Dubov onsdag. Han syntes også at det var godt å kunne spare energi grunnet at de ikke spiller fjerde parti.

En ny dag i kvartfinalen venter onsdag. Da må Dubov vinne for å tvinge fram omspill i lynsjakk og eventuelt armageddon. Med uavgjort eller bedre for Carlsen er han i semifinale.

– Jeg har et godt utgangspunkt, men det er helt åpent, sa han.

