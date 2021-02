Bournemouth feide Burnley ut av FA-cupen

NTB Sport

Det er første gang på 64 år at sørkystklubben har kommet så langt i turneringen. Joshua King har sin del av æren for det. Han scoret tre mål i tidligere runder før overgangen til Everton.

– Det er bare annen gang i klubbens historie at vi er i kvartfinale, så spillerne fortjener masse ros. Hver seier gir mer selvtillit, og det sa jeg til dem før kampen, sa Jonathan Woodgate til BT Sports. Han er midlertidig Bournemouth-manager etter at Jason Tindall fikk sparken forrige uke.

– Vi hadde veldig lyst på denne seieren, men det skal gjøres også, og hver eneste spiller gjorde en god jobb i dag.

Helhjertet

Gjestene fra mesterskapsserien var klart best i første omgang og hadde flere store sjanser i tillegg til ledermålet etter snaut halvspilt omgang. Jack Stacey kom på et helhjertet overlappsløp og ble spilt fram av David Brooks. Høyrebacken fant Surridge, som kunne beine ballen i nettaket fra kloss hold.

Surridge hadde allerede hatt en avslutning rett utenfor etter godt samspill med Phil Billing, mens Burnley ble berget av keeper Bailey Peacock-Farrell da Dale Stephens nikket en corner mot eget mål rett før pause.

Burnley spolerte en kjempesjanse til utligning i det 57. minutt. Matej Vydra misset sin avslutning, men ballen havnet hos Jay Rodriguez for åpent mål. Han skjøt svakt over.

I sluttminuttene ble Surridge hindret ulovlig av Jimmy Dunne etter å ha blitt satt opp av Billing, og Junior Stanislas kunne fastsette resultatet på straffepark.

Reddet av kommentator

Burnley ble for øvrig reddet fra en kostbar feil av en våken TV-kommentator. BT Sports-kommentatoren informerte klubben om at Erik Pieters, som var i lagoppstillingen, hadde fått gult kort i de to foregående rundene og dermed var utestengt. Burnley rakk å erstatte ham med Anthony Glennon før kampstart.

Det ville vært viktigere om Burnley hadde greid å gjøre jobben på banen. Burnley øynet sin første kvartfinale i FA-cupen siden 2003, men måtte se Bournemouth sikre seg plassen i torsdagens trekning.

