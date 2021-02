Solskjær varsler flere ukers Pogba-avbrekk

NTB Sport

Pogba måtte forlate banen tidlig i 3-3-oppgjøret på Old Trafford.

Mandag ga Solskjær en status på franskmannens skade på Uniteds egne nettsider.

– Det er en skade som vil ta noen uker å lege, sier nordmannen foran tirsdagens FA-cupmøte med West Ham.

Pogba, som har vært strålende for United den siste tiden, skal ha fått påvist en lårskade. Det betyr at han blant annet går glipp av den nevnte West Ham-kampen.

Franskmannen omtales også som et usikkert kort til europaligakampene mot Real Sociedad. De spilles 18. og 25. februar.

– Han har akkurat startet på rehabiliteringen, han jobber med det medisinske støtteapparatet, og vi skal han få ham tilbake så raskt og trygt vi kan, sier Solskjær.

– Paul har selvsagt vært svært viktig for oss, og vi skal ikke ta noen sjanser. Noen uker blir det definitivt, fortsetter nordmannen om midtbanestjernens skadeperiode.

Solskjær legger ikke skjul på at skaden oppsto ubeleilig, all den tid Pogba har vært meget god den siste tiden. Samtidig vedgår han at United har vært forskånet for store skadeproblemer den siste perioden, hvilket gir liten grunn til å klage.

Til tirsdagens møte med West Ham må Solskjær også klare seg uten forsvarsspillerne Phil Jones og Eric Bailly.

