Hoppkometen Kvandal: – Mest sannsynlig avrevet korsbånd og skade på menisken

NTB Sport

Mosjøen-jenta har tatt hoppsirkuset med storm i vinter. I slutten av januar kom karrierens første verdenscupseier i slovenske Ljubno, og så sent som fredag var hun på pallen i Østerrike.

Søndagens renn i Hinzenbach endte imidlertid i et stygt fall, og umiddelbart ble det fryktet at Kvandal hadde pådratt seg en alvorlig kneskade.

Mandag reiste 19-åringen hjem til Norge. Der venter en MR-undersøkelse som vil klarlegge skadeomfanget. Det jobbes mot at undersøkelsen skal gjennomføres allerede mandag kveld.

Frykter alvorlig skade

Hovedpersonen har stålsatt seg for dårlige nyheter.

I en oppdatering på sin Instagram-konto mandag skriver Kvandal at hun mest sannsynlig har avrevet korsbånd og skade på menisken.

Videre takker hun for støtten etter den vonde opplevelsen søndag.

«Sesongen er nok uansett over for min del. Takk for alle meldinger, jeg skal komme sterkere tilbake!", skriver Mosjøen-jenta.

Allerede onsdag skulle Kvandal kjempet om junior-VM-medaljer i Lahti, men slik blir det nå ikke.

Tok NM-gull

– Det blir dumt av meg å sitte og spekulere, men det ser ikke lovende ut for verken junior- eller senior-VM. Det er ikke mulig å være med der, dessverre, sa landslagssjef Christian Meyer på en digital pressekonferanse søndag kveld.

Om ett år skal det kjempes om OL-medaljer i Beijing. Hvilke konsekvenser en eventuell korsbåndskade kan få for Kvandals deltakelse der, ville ikke landslagssjefen spekulere i.

Kvandal ligger på åttendeplass i verdenscupen sammenlagt etter vinterens sju første verdenscuprenn. På nyåret ble hun i tillegg norgesmester i Granåsen.

(©NTB)