Svensk svømmestjerne må opereres etter fall på isen

– Dette er selvsagt elendig timing, og jeg føler meg helt knust, skriver Sjöström på Instagram.

Det er mindre enn et halvt år til OL i Tokyo. Sjöström har sagt at hun akter å være i sitt livs form under sommerlekene, men det var da hun regnet med å kunne trene fullt på hjemmebane i oppkjøringen. Nå blir det i stedet operasjon og langsom opptrening.

Den svenske landslagslegen René Tour kunne på en digital pressekonferanse søndag ikke si om hele OL-deltakelsen hennes er i fare.

– Vi må komme tilbake med en prognose etter operasjonen, men situasjonen er selvsagt ikke ideell, sa han.

Lørdag svømte Sjöström for første gang på ett år en konkurranse med offisiell tidtaking i langbane. Hun imponerte til og med seg selv da hun på 50 meter fri var bare fire tideler over sin egen verdensrekord.

– Jeg er superfornøyd. Jeg vet ikke om jeg noen gang har vært så rask så tidlig i sesongen, sa hun.

Noen timer senere var hun ute og gikk da hun gled på en issvull og skadet albuen.

