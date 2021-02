Sejersted usikker før VM-starten: – Det er ikke optimalt

NTB Sport

Tirsdag er det mennenes første fartsrenn med super-G på programmet i italienske Cortina d'Ampezzo. Sejersted vil på en god dag kunne hevde seg helt i toppen, men kneet hans spiller en litt større rolle enn han skulle ønske.

– Jeg skal på besiktigelse og gjøre alle forberedelser optimalt. Så får vi se om det er bra nok. Jeg tar avgjørelsen rett før om det er bra eller dårlig. Vi får se, sa Sejersted til NTB søndag.

– Nå har jeg all hjelpen jeg trenger her med lege, fysioterapeut og en pause et par dager. Med masse oppvarming og litt tygging av smertestillende, får jeg håpe det holder, sa den blide 26-åringen.

Sejersted ble beste nordmann i øvelsen i Åre-VM i 2019 med 8.-plass. Denne sesongen har han to pallplasser på kun tre starter i verdenscupen i super-G. Lørdagens renn i Garmisch-Partenkirchen sto han over for å hvile kneet til tirsdag.

Allerede har Atle Lie McGrath, Lucas Braathen og Aleksander Aamodt Kilde meldt forfall til mesterskapet på grunn av kneskader.

