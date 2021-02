Brightons sjokkseier brøt Chelseas rekordrekke

NTB Sport

Det var Chelseas første serietap på over to år. 33 kamper er ny rekord i engelsk superliga for kvinner. Laget hadde også 14 hjemmeseirer på rad før søndagens tap.

Det startet bra da Sam Kerr nikket inn et hjørnespark fra Erin Cuthbert før det var spilt fem minutter, men gjestene vendte kampen med to dødballer. Aileen Whelan nikket inn 1-1, mens Megan Connolly ble matchvinner da hun skrudde et hjørnespark rett i mål.

Chelsea presset kraftig, men kom ikke nærmere ny scoring enn Pernille Harders stolpeskudd. Guro Reiten spilte 55 minutter for Chelsea, mens Maren Mjelde ble byttet inn midt i 2. omgang. Landslagskeeper Cecilie Fiskerstrand var ubenyttet reserve for Brighton.

Det var ikke eneste sjokkresultat søndag. Tidligere Chelsea-spiller Maria Thorisdottir debuterte for Chelseas gullrival Manchester United i 0-2-tapet hjemme mot Reading. Natasha Harding og Danielle Carter scoret målene, og Amalie Eikeland kunne juble sammen med sine lagvenninner i Reading.

Manchester City vant 2-1 borte mot Arsenal og er dermed bare to poeng bak Chelsea og Manchester United.

(©NTB)