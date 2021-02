Smedås på 10.-plass beste norske i sprintprologen i Sverige

NTB Sport

Hjemmehåpet Johanna Hagström var best og slo lagvenninnen Hanna Falk med 1,13 sekunder i prologen. På tredjeplass fulgte USA-stjernen Jessica Diggins.

Smedås gikk seg inn i topp ti ved å slå Julie Myhre med fem hundredeler.

Mathilde Myrvold (nummer 18), Kristine Stavås Skistad (27) og Kristin Austgulen Fosnæs (30) er også klare for kvartfinalene. Sistnevnte var siste løper som avanserte.

Det norske laget fikk med seg fem av seks løpere. Elena Rise Johnsen nådde ikke opp med sin 34.-plass.

Norge er langt unna et toppet sprintlag i helgens verdenscuprenn. Av tolv løpere på startstreken lørdag er kun to av dem (Mathilde Myhrvold og Sivert Wiig) klare for VM senere i måneden.

Det betyr at størsteparten av det norske VM-laget har gått sine siste internasjonale løp før mesterskapet i Oberstdorf. Norsk langrenn sender ingen utøvere til Nove Mesto-konkurransene i Tsjekkia 20. og 21. februar.

Utslagsrundene i Ulricehamn starter klokken 12.50.

