Norsk 22-åring imponerte i sprintprologen i Sverige

NTB Sport

Fossum-løperen ble kun slått av finske Joni Maki med 74/100 sekund. Rennet i Sverige er det andre Larsen går i verdenscupen. Debuten kom i Drammen i mars i fjor.

22-åringen gjorde unna prologen raskere enn store stjerner som Lucas Chanavat og Sergej Ustjugov.

Finn Hågen Krogh fulgte som Norges nest beste på 7.-plass. Han var 3,62 sekunder bak teten. Pål Trøan Aune la seg inn rett bak, mens Sindre Bjørnestad Skar og Sivert Wiig ble nummer ti og elleve.

Even Northug havnet på 19.-plass. Norge fikk dermed med alle sine herreløpere til kvartfinalene.

Nesten alle videre

På kvinnesiden var Magni Smedås best av de norske. Hun gikk seg akkurat inn i topp ti ved å slå Julie Myhre med fem hundredeler.

Sveriges hjemmehåp Johanna Hagström vant prologen og slo lagvenninnen Hanna Falk med 1,13 sekunder. På tredjeplass fulgte USA-stjernen Jessica Diggins.

Mathilde Myrvold (nummer 18), Kristine Stavås Skistad (27) og Kristin Austgulen Fosnæs (30) er også klare for kvartfinalene. Sistnevnte var siste løper som avanserte.

Det norske laget fikk med seg fem av seks løpere. Elena Rise Johnsen nådde ikke opp med sin 34.-plass.

Konkurransepause

Norge er langt unna et toppet sprintlag i helgens verdenscuprenn. Av tolv løpere på startstreken lørdag er kun to av dem (Mathilde Myhrvold og Sivert Wiig) klare for VM senere i måneden.

Det betyr at størsteparten av det norske VM-laget har gått sine siste internasjonale løp før mesterskapet i Oberstdorf. Norsk langrenn sender ingen utøvere til Nove Mesto-konkurransene i Tsjekkia 20. og 21. februar.

Utslagsrundene i Ulricehamn starter klokken 12.50.

(©NTB)