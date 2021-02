Dahlqvist med revansjseier – utnyttet Svahns stjernefall

NTB Sport

Seieren var Dahlqvists første til tross for at hun har elleve turer på verdenscuppallen bak seg. I finalen spurtslo hun prologvinner Johanna Hagström og verdenscupleder Jessica Diggins.

Svahn måtte gå blødende i mål som siste kvinne etter at hun i kvartfinalen selvforskyldt hektet i Magni Smedås' bakski på vei ned mot stadionet i Ulricehamn.

– Det var himla unødvendig, og jeg blir så irritert over at jeg i det hele tatt kan havne i en slik situasjon som gjør et krasj mulig. Det var ikke bra, sa Svahn til SVT etter rennet.

– Jeg ser på hvert uhell som selvforskyldt, uavhengig av hva som skjer, fordi man setter seg i en posisjon. Spesielt når det er sprint og tett, og det gjør det mulig at ting kan skje, la hun til.

Smedås gikk videre til semifinalen etter kun å ha blitt spurtslått av Hagström. Hun røk derimot ut i semifinalen etter å ha blitt sist i sitt heat.

Kristine Austgulen Fosnæs og Mathilde Myhrvold gikk sammen i den andre kvartfinalen. Selv om begge «lucky loser»-billettene gikk til løpere i heatet, røk begge to ut. Fosnæs var kun millimeter fra fjerdeplassen som ville gitt avansement.

Heller ikke i den tredje kvartfinalen gikk det Norges vei. Kristine Stavås Skistad og Julie Myhre ble fjerde og femte kvinne i heatet.

Elena Rise Johnsen nådde ikke opp med sin 34.-plass i prologen.

(©NTB)