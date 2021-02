Vipers forsterker med svenske Gulldén fra neste sesong

NTB Sport

Det melder håndballklubben på sitt nettsted fredag. 31-årige Gulldén kommer fra den franske klubben Brest Bretagne og har signert en toårskontrakt.

Gulldén spilte 224 landskamper for Sverige og scoret 846 mål før hun ga seg på landslaget etter fjorårets EM-sluttspill.

– Først og fremst er jo Vipers et veldig bra og interessant lag. I tillegg er norsk håndball blitt veldig bra, og det blir en spennende utfordring for meg å komme til et nytt land og en ny liga, sier Gulldén til vipers.no.

Etter onsdagens borteseier over Metz er Vipers denne helgen i Budapest for å møte FTC Hungaria i mesterligaen. Laget er ubeseiret etter sju kamper i gruppespillet og vil med seier lørdag allerede være klar for cupspillet i mesterligaen.

