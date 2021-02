Korsbåndskade for Silje Waade

NTB Sport

Det melder håndballklubben på sitt nettsted. Klubben melder at Waade er veldig lei seg og ikke ønsker å komme med noen uttalelse nå.

Waade skrek av smerte og måtte hjelpes ut av banen under den sterke borteseieren mot det franske laget onsdag. Etter en MR-undersøkelse er det nå klart at fremre korsbånd i høyre kne er ødelagt, og dermed står 26-åringen foran et nytt langt skadeavbrekk.

Det er hennes tredje korsbåndskade i løpet av karrieren. Waade ville vært aktuell for en eventuell norsk bruttotropp til Tokyo-OL.

Vipers er på en utenlandsturné i jakt på avansement i mesterligaen og skal spille fem mesterligakamper i løpet av halvannen uke. Lørdag og mandag er det kamp mot FTC Hungaria i Ungarn, den siste til erstatning for hjemmekampen. Onsdag spilles «hjemmekampen» mot Rostov Don også i Ungarn, før «hjemmekampen» mot Krim Ljubljana spilles i Slovenia 13. februar.

