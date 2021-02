Nornes forlenget med Odd

NTB Sport

– Jeg er veldig glad for at jeg har fått fornyet tillit av klubben. Dette er verdens beste jobb og verdens beste arbeidsgiver. Det er også et signal om at klubben er fornøyd med den jobben jeg har gjort som hovedtrener, sier Nornes til Odds nettsted.

Den tidligere Odd-spilleren fikk en veldig god start på debutsesongen som hovedtrener i fjor. Etter en tøff høst endte skienslaget på 7.-plass i Eliteserien.

– Det var ikke vanskelig å komme til enighet. Nornes er en meget god person og en ekte «Oddær» som ønsker kun det beste for klubben og de rundt seg. Nå skal vi fortsette samarbeidet med Nornes og bygge et lag for framtiden, sier sportssjef Tore Andersen.

Odd serieåpner i 2021 borte mot Stabæk 5. april.

