Lundby og hoppjentene kan miste renn etter skikrise: – Rett og slett skikkelig nedtur

NTB Sport

Sent torsdag kveld møtte hoppdronningen Maren Lundby og landslagssjef Christian Meyer pressen til en hasteinnkalt digital pressekonferanse for å sette ord på den spesielle situasjonen som har oppstått.

Kun hoppkometen Eirin Kvandals ski har ankommet Østerrike foran fredagens renn. Silje Opseth, Maren Lundby, Anna Odine Strøm og Thea Minyan Bjørseth kan dermed risikere å måtte være tilskuere.

– Jeg har vel aldri opplevd at vi må stå over et renn før fordi vi ikke har utstyr. Det er rett og slett skikkelig nedtur. Vi kjemper i verdenscupen, og det skal deles ut poeng i morgen. Det er ganske kjipt å tenke på at vi ikke får hoppe, sier Lundby til NTB.

De savnede skiene står igjen på Gardermoen.

– Vi fløy til Tyskland i dag, mellomlandet i Frankfurt og deretter til München. Der kom det to bager, men ingen ski til meg, Anna, Silje og Thea. Vi er fire som ikke har ski, og første mulighet til å få dem nedover er i morgen kveld, forteller Lundby.

Lite fly

Hun vurderer risikoen for at det ikke blir hopping på henne fredag som svært høy.

– Helt klart. Det ser litt dårlig ut akkurat nå. Det ser ikke ut som noen har klart på finne noen ski i riktig lengde her nede heller, sa hoppdronningen fra Bøverbru.

Skulle fredagens renn gå fløyten, mener Lundby at det «nesten er kroken på døra» med hensyn til sammenlagtsjansene i verdenscupen. 26-åringen påpeker at hun ikke har satt seg i den beste situasjonen i den kampen så langt, men nye tapte poeng forverrer naturlig nok det hele.

Det går lite fly fra Norge til Tyskland om dagen, og alt tydet torsdag kveld på at hoppernes utstyr ikke vil nå fram i tide.

– For oss er dette selvfølgelig fryktelig kjedelig. Vi er i dytten som lag, og skulle gjerne sett at alle fikk delta. Når vi først får hopprenn, skulle det være noe annet som kom i veien, sier landslagstrener Christian Meyer til NTB.

Viruspandemien har ført til en klar reduksjon i antall verdenscuprenn for kvinnehopperne denne vinteren.

Dårlig opplevelse

Landslagssjef Meyer nøler ikke med å kalle skisituasjonen som nå har oppstått krise, men hevder han ante uråd allerede ved avreise.

– Jeg synes det var labert nivå på innsjekk i dag på Gardermoen. Det virket som om personalet hadde null kontroll og bare vimset fram og tilbake. Det tok 20 minutter for hver utøver som skulle sjekkes inn. Det var en dårlig opplevelse, sier han.

Landslagssjefen er klar på at opplevelsen vil bli fulgt opp i etterkant.

– Hvis det ikke holder å møte opp to og en halv time før avgang, er jo det litt drøyt, sier han.

– Du høres både frustrert og forbannet ut?

– Det medfører riktighet, svarer Meyer.

Det er imidlertid ikke bare de kvinnelige hopperne som sliter med manglende utstyr. På herresiden mangler også Thomas Aasen Markeng sine ski. Han må trolig hoppe på lagkamerat Robert Johanssons reservepar i kvalifiseringen i Klingenthal fredag.

Også utøvere på det norske kontinentalcuplaget sliter foran sine renn i Willingen på, men det ligger an til at de får hjelp fra prøvehopper, konkurrenter og produsent.

Maren Lundby og de kvinnelige hopperne skal hoppe tre renn i Hinzenbach denne helgen.

(©NTB)