Ett år til OL i Beijing: Spår norsk gullfest og medaljerekord

Torsdag var det ett år til OL-åpningen i den kinesiske hovedstaden, og i den forbindelse har statistikktjenesten Gracenote lagt ut sin virtuelle medaljeoversikt, som er en prognose for hvordan den kommer til å se ut når mesterskapet er over.

Norge satte vinterolympisk rekord med 39 medaljer i Pyeongchang i 2018, og samtidig tangerte man rekorden på 14 gullmedaljer. Gracenote har analysert seg fram til at Norge kommer til å slå begge disse rekordene i 2022.

Norge topper oversikten med i alt 41 medaljer, i form av 25 gull, sju sølv og ni bronse. Deretter følger OAR (olympiske utøvere fra Russland) med 34 (6-13-15) og Tyskland med 31 (12-12-7).

28 i langrenn og skiskyting

– Langrenn og skiskyting vil være nøkkelsporten for Norge om de skal nå dette målet. For øyeblikket er prognosen 28 medaljer til Norge i disse to sportene, skriver Gracenote.

Dersom prognosen slår til, vil også de russiske utøverne ta flere medaljer i et vinter-OL enn noen russisk eller sovjetisk tropp har gjort tidligere.

Olympiatoppen holdt torsdag en orientering om OL og Paralympics 2022 i forbindelse med at det er ett år igjen til lekene. Der ville man ikke slå fast noe klart medaljemål.

– Det har vært et svært annerledes målsettingsarbeid som følge av pandemien. Vi kommer også til å bruke våren og forsommeren til dette arbeidet. Men vinteridrettsnasjonen Norge har som langsiktig mål å være blant topp tre i OL og topp ti i Paralympics, sa toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Offentliggjør ikke medaljemål

Helge Bartnes, vinteridrettssjef i Olympiatoppen, fortalte samtidig om «stor offensivitet» hos de ulike særforbundene.

– Sist tok vi medalje i ti idretter i tillegg til tre fjerdeplasser i snowboard. Men mye er usikkert, og per nå er alle testarrangement i Beijing avlyst.

– Vi går ikke ut med noe konkret medaljemål på nåværende tidspunkt. Men jeg tror det skal være mulig å vinne ti gullmedaljer i Beijing, sa Bartnes.

