Fransk-ivorianske Haller kom fra West Ham i overgangsvinduet i januar.

Ajax opplyser at de er i samtaler med Det nederlandske forballforbundet (KNVB) og Det europeiske fotballforbundet (Uefa) for å forsøke å løse den kinkige situasjonen.

Registrering av spillertroppene gjøres av klubbene selv.

De sender senere over listene til Uefa. Så blir listene kontollert av de nasjonale forbundene for å forsikre om at alle spillere er tilgjengelig innen klubben bekrefter sin endelige tropp.

