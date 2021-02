Sørloths lag til kvartfinale i cupen

NTB Sport

Trønderen slapp til som innbytter det siste kvarteret. Byttet kom rett etter at Poulsen hadde gjort hjemmelagets fjerde nettkjenning for kvelden.

Sørloth har kun gjort to mål for RB Leipzig siden overgangen fra tyrkisk fotball i fjor høst. Det første kom i mesterligaen før jul, mens det andre var en redusering i et tap for Borussia Dortmund i Bundesliga.

Onsdag hadde nordmannens lag full kontroll mot en motstander fra nivå to.

Amadou Haïdara headet inn ledermålet etter 11 minutter, mens kaptein Marcel Sabitzer doblet ledelsen fra straffemerket rett før pause.

Halvveis ut i 2. omgang var det duket for litt dansk show. Poulsen tok godt vare på en stikker fra Dani Olmo og sendte ballen i nettmaskene. Ti minutter senere styrte han inn 4-0.

RB Leipzig har til gode å vinne den tyske cupen. I 2018/19-sesongen ble laget slått av Bayern München i finalen, men i år kan ikke det skje igjen. Allerede i forrige runde røk Bayern overraskende ut for et lag fra et lavere nivå.

