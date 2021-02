Racingtalentet Dennis Olsen ble fratatt førerkortet – kjørte likevel konkurranser

NTB Sport

Olsen ble stoppet av politiet da han kjørte i 77 km/t i en 50-sone i Sarpsborg. 24-åringen godtok ikke forelegget, men politiadvokat Dag-Fredrik Reymert bekrefter overfor NRK at Olsen ble fratatt førerkortet på stedet.

Han var uten gyldig førerkort i halvannen måned. Under to uker etter hendelsen deltok han likevel i et internasjonalt billøp. Dette til tross for at regelverket sier at utøvere som blir fradømt førerretten, også mister lisensen.

– Hvis jeg har gjort noe feil, er jeg veldig lei meg for det. Jeg vil ikke trosse noen, forklarer Olsen til NRK.

Han opplyste ikke Norges bilsportforbund om episoden fordi han ikke trodde inndratt førerkort ville frata ham retten til å konkurrere.

Opprinnelig skulle saken opp i Sarpsborg tingrett 17. februar, men Olsen har til slutt valgt å godta straffen. Dermed blir det ingen rettssak, skriver NRK.

Olsen kjører for Porsche i GT-klassen.

