Graham Hansen med to scoringer i spansk toppoppgjør

Onsdag kveld var det duket for toppoppgjør i Spanias toppdivisjon for kvinner. Der skulle Norges landslagsstjerne Caroline Graham Hansen virkelig vise seg fram med to lekre scoringer.

Like før pause slo Jennifer Hermoso et flott innlegg, og Graham Hansen mottok ballen med en nydelig førstetouch før hun satte den kontant i mål.

I det 67. minutt doblet hun ledelsen etter et godt løp inn i boksen. Med en strålende avslutning la hun på til 2-0. På overtid scoret Hermoso 3-0.

Dette var Barcelonas 14. seier på rad i toppserien. Katalanerne sitter nå på toppen av tabellen med utrolige 76 scoringer og kun tre innslupne mål. Med tre kamper mindre spilt leder de ligaen klart med fem poeng ned til Levante.

