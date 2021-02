Barcelona videre i cupen etter åttemålsthriller

NTB Sport

De katalanske gjestene bombarderte målet til Granada i store deler av kampen. Likevel var det hjemmelaget som gikk opp i 2-0.

Barcelona-forsvaret skulle på karakteristisk vis spille seg ut av eget forsvar, men Samuel Umtiti ga bort ballen. Det åpnet for at Kenedy kunne gjøre 1-0 for Granada.

Tidlig i 2. omgang mistet Antoine Griezmann ballen høyt i banen. Det utnyttet Angel Montoro da han spilte videre til Roberto Soldado, som alene med Marc-Andre ter Stegen doblet ledelsen.

Etter 63 minutter traff bortelagets Trincao tverrliggeren. Barcelona fortsatte å skape sjanser. Griezmann var nære med et brassespark, og Ousmane Dembélé skjøt ballen nærmest gjennom tverrliggeren seks minutter før slutt.

Da så det mørkt ut for Barcelona. Men så dukket Griezmann opp med en nærmest umulig scoring etter en magisk pasning fra Lionel Messi. Dermed sto det 2-1 på lystavla med kort tid igjen på klokka.

Dramatikk

I det 90. minutt satte også Messi ballen i metallet, men tre minutter senere var argentineren sentral i det oppbyggende spillet i forkant av Jordi Albas utligning.

I siste sekund fikk Luis Suárez en eventyrlig mulighet til å sende Granada videre, men han satte ballen like utenfor. Dermed ble det ekstraomganger.

Der fortsatte dramatikken for fullt. Griezmann ga Barcelona ledelsen for første gang med sin andre scoring for kvelden, men tre minutter senere laget Sergiño Dest et straffespark. Det omsatte Fede til 3-3.

Igjen gikk det kun minutter før Barcelona nok en gang svarte, og denne gangen var det Frenkie de Jong som fikk nettsus. Alba avgjorde det hele da også han ble tomålsscorer i det 113. minutt.

Tidligere onsdag vant Levante 1-0 hjemme mot Villarreal. Også den kampen måtte ut i ekstraomganger. Fra før er Sevilla klar for semifinale, mens Real Betis og Athletic Bilbao kjemper om den siste plassen torsdag.

