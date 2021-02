Wada godtar CAS-avgjørelsen i Rusadas dopingsak

NTB Sport

Idrettens voldgiftsrett halverte i desember overraskende utelukkelsen av Russland fra globale mesterskap fra fire til to år.

Wada hadde mulighet til å ta saken videre til sivil sveitsisk rett, men melder i en kort uttalelse at det ikke vil bli gjort. Retten vil kun kunne befatte seg med juridiske feil og kan ikke overprøve CAS-vurderingene om lengden av utelukkelsen.

– Derfor mener vi at en anke ikke ville tjent sitt formål, og vi velger å avstå fra å gå videre med saken, står det i en uttalelse.

CAS-avgjørelsen innebærer at russiske idrettsfolk de to neste årene kan delta i OL og VM som nøytrale utøvere, men ikke med russiske nasjonssymboler som flagget og nasjonalsangen, eller under navnet Russland. Wada ville utestenge russere i fire år og under strengere betingelser.

Sanksjonene ble ilagt for organisert dopingjuks.

