Ny seier for Sheffield United: – Vi gir aldri opp

Det var det to nederste på tabellen i Premier League som møttes, og det ville sett veldig mørkt ut for hjemmelaget med tap. Nestjumbo West Bromwich ledet til pause etter scoring av Matt Phillips, men scoringer av Jayden Bogle og Billy Sharp i 2. omgang sørget for at Sheffield United har kontakt.

Sander Berges lagkamerater er fortsatt sist på tabellen, men det er nå bare ett poeng opp til WBA og to til Fulham. Brighton på rett side av nedrykksstreken er imidlertid 10 poeng foran.

– Vi står alltid på til slutt selv om vi ligger under. Vi gir aldri opp, sa Bogle.

Det var dårlig forsvarsspill da WBA tok ledelsen. Aaron Ramsdale reddet to ganger, men hjemmeforsvarerne sto og sov, og Phillips kunne omsette den siste returen nesten fra målstreken.

I det 55. minuttet var det gjesteforsvaret som ikke gjorde jobben på et innlegg fra Billy Sharp. Chris Basham somlet med å avslutte, men Bogle nølte ikke og banket ballen i mål.

Sharp ble matchvinner i det 73. minutt.

– Jeg skulle akkurat bytte ham ut, sa manager Chris Wilder.

