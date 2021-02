Brann-medlemmene sa nei til kunstgress

NTB Sport

Det skjedde etter flere timers intens debatt der Brann-ledelsen argumenterte for at kunstgress må til for å bøte på dårlige treningsforhold. Mange tok ordet for å argumentere mot kunstgress, og det ble snakket om alt fra klubbens sjel og tradisjoner til hensynet til miljøet.

Både styret, administrasjonen og den sportslige ledelsen i klubben ønsket kunstgress.

Helt i begynnelsen av årsmøtet ble det fremmet forslag om å utsette hele saken til i høst. Styret motsatte seg det, da de ønsket kunstgressunderlaget lagt i tide til seriestart.

Etter avstemning falt forslaget om utsettelse med stemmetallet 79-156.

I stedet ble saken debattert og avgjort tirsdag, og resultatet ble at det fortsatt skal være naturgress på Brann stadion.

