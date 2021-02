Ødegaard på benken så ni lagkamerater tape

NTB Sport

David Luiz fikk direkte rødt kort da han forårsaket straffespark på overtid i første omgang, og keeper Bernd Leno reduserte laget til ni mann da han bommet med en utrusning på det glatte underlaget vel halvveis i den andre.

Da ledet Wolverhampton allerede etter scoringer av Ruben Neves (straffe) og João Moutinho.

Martin Ødegaard ble sittende på benken i en kamp der Arsenal måtte bruke bytter på å ta ut offensive spillere for erstatte de utviste.

Arsenal herjet med hjemmelaget fra start anført av Bayako Sako og Nicolas Pépé. Sistnevntes ledermål var et lite mesterverk, og gjestene kunne ha punktert kampen for godt før det store vendepunktet i det 48. minutt av den første omgangen.

– Vi burde ha ledet 3-0 eller 4-0, men det øyeblikket endret kampen fullstendig. Jeg har sett situasjonen 10 ganger fra ulike vinkler, og jeg kan ikke si hvor det er kontakt. Kanskje de har 50 andre vinkler, sa Arsenal-manager Mikel Arteta til BBC om situasjonen mellom David Luiz og Willian José.

– Laget fortsatte å spille, fortsatte å prøve. I pausen var de oppspilt, for de trodde fortsatt på seier. Selvsagt kan man ikke tåle to utvisninger i Premier League. Jeg kan ikke klage på det andre røde.

Sjansefest

Allerede etter ett minutt ble Sako spilt fram i bakrom og skjøt i innsiden av stolpen.

I det 8. minutt skjøt Sako i mål etter at Alexandre Lacazette spilte ballen skrått ut til ham, men VAR viste at Lacazette var noen centimeter offside da Rob Holding stusset ballen fram til ham. Pépé hadde en avslutning i tverrliggeren, mens Saka etter en duell med Willy Boly skrek på straffe uten å bli hørt.

Da ledermålet omsider kom, var det vakkert. Pépé vant ballen midt på motstanders halvdel og spilte vegg med Lacazette før han slo tunnel på først Nélson Semedo, så på Ruben Neves og skrudde ballen i mål ved lengste stolpe.

Arsenal så ut til å ha full kontroll i regnværet, men på overtid i den første omgangen endret alt seg. Daniel Podence spilte Willian José gjennom, og han gikk i bakken da David Luiz prøvde å løpe ham opp bakfra. Brasilianeren ble sendt av banen med rødt kort, og Neves skjøt straffesparket i krysset.

Kjempetreff

I pausen ble Lacazette byttet ut med en forsvarer, men før Arsenal hadde spilt fem minutter i undertall var Wolves i ledelsen. Moutinho fikk kjempetreff fra 25 meter, og ballen føk stolpe-inn utenfor Bernd Lenos rekkevidde.

Selv i undertall hang Arsenal med i kampen, men i det 72. minutt ble vondt til verre for gjestene, da keeper Leno på den glatte banen i øsregnet kom feil da han tok turen utenfor eget felt for å avskjære Adama Traoré i hans jakt på et langt framspill. Leno måtte bruke armen for ikke å bomme på ballen, og dommer Craig Pawson dro opp det gule kortet igjen.

Dermed var det ni mot elleve. Arsenal unngikk flere baklengsmål, men var aldri virkelig nær utligning.

Pierre-Emerick Aubameyang kom inn til sin første kamp siden han var i hjemlandet Gabon for å besøke sin syke mor, men han kunne ikke hjelpe Arsenal til poeng. Ødegaard kom aldri inn, og laget måtte tåle sitt første tap på åtte kamper.

