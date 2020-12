Stefan Johansen reagerer på Lagerbäck-avskjeden: – Jeg fikk sjokk

NTB Sport

Spillergruppen fikk beskjed om Lagerbäcks avgang i en gruppechat like før pressemeldingen ble sendt ut torsdag, skriver VG.

– Jeg synes det var meget rart at vi fikk en melding fra NFF-ledelsen der det sto at Lars hadde sluttet. Jeg tolket det som at han hadde valgt å gå av, men så får man vite i ettertid at han ble sparket. Jeg synes kanskje det var dårlig kommunikasjon. Vi burde fått vite at det var sånn det hadde skjedd, sier Johansen til avisen.

Norge-kapteinen sier videre at sist han snakket med Lagerbäck og assistent Per Joar Hansen, var de veldig motiverte til å holde på videre, og at torsdagens nyhet slik sett kom brått på.

Kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund svarer at de har «veldig lave skuldre» omkring saken om at NFF selv tok initiativ til å avslutte kontrakten med Lagerbäck, og hun vil komme tilbake til akkurat hva som ble kommunisert til spillerne.

