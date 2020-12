Solid EM-start av Mørk og Norge: Slo Polen 35-22

NTB Sport

Det ble en småklassisk åpningskamp for Norge med variabelt spill. Forsvarsjobben i 1.-omgangen var ikke bra nok. Den ga litt for ofte Polen for gode betingelser, og keeper Emily Stang Sando reddet lite på vei mot norsk 17-13-ledelse halvveis.

Rikke Granlund kom inn i målet fra start av 2.-omgangen. Hun fikk bedre hjelp av forsvaret. Det bidro til en fin åpning for henne, men Granlund hadde også et par reale klasseredninger de første ti minuttene. Hun spilte en knallomgang og viste seg fram på den store scenen.

– Vi trengte å få løftet keeperspillet. Vi byttet inn Rikke, og hun svarte med én gang. Det var en vitamininnsprøytning, sa landslagssjef Thorir Hergeirsson til Viaplay etter kampen.

– Rikke åpnet forrykkende, og hun gjør ofte det i klubben sin også. Hun kommer inn og utgjør en forskjell, la han til.

Fokusert Mørk

Etter pause ble forskjellen på lagene langt mer tydelig. Polen kom seg unna med et tap i underkant av hva mange analyser spådde på forhånd.

– Det ergrer meg litt av vi brenner ganske mange skudd på rad i slutten av første omgang og begynnelsen av andre. Det er fem-seks sjanser som vi skulle ha satt, sa Hergeirsson.

Mørk spilte VM i 2017, men har ikke vært med i de to siste sluttspillene. Hun scoret på flere straffer i 1.-omgangen mot Polen.

– Nora er fokusert som få. Om hun er smart og styrer intensiteten sin og bruker den riktig, lover dette godt. Hun kommer veldig godt fra kampen, og hun kan være den straffeskytteren vi trenger, sa Hergeirsson.

– Jeg har ventet på dette i to år, kanskje mer enn det også. Jeg har sikkert sett for meg denne dagen 10.000 ganger. Det var utrolig godt å komme i gang, og at det gikk bra, sa Mørk til Viaplay.

Nummer åtte?

Norge hadde i tillegg til Mørk med flere spillere som ikke spilte VM i fjor. En av disse er Henny Ella Reistad. Hun startet EM på en veldig bra måte og viste at hun om ikke lenge sannsynligvis er en av verdens aller beste spillere.

Arenaen i Kolding kan ta opp mot 5000 tilskuere, men det var bare et titalls på tribunene denne kvelden. Smittevernreglene stoppet publikum.

Norge er EM-dronningene med sju av 13 mulige titler siden mesterskapet ble innført i 1994.

Viktig

Polakkene har vært svært hardt rammet av covid-19-sykdom inn mot EM. Opp mot 20 av 35 aktuelle spillere avla positiv prøve i løpet av høsten. Den norske treneren Arne Senstad har også fått skadeforfall fra fire sentrale spillere.

Norge fortsetter med kamper mot Tyskland (lørdag) og Romania (mandag). Disse nasjonene møttes torsdag, og da vant tyskerne med 22-19.

De tre beste i puljen går videre til hovedrunden, og resultatene blir med videre fra gruppespillet. Det betyr at dersom Norge vinner alle sine tre første kamper, vil laget ha et perfekt utgangspunkt før neste av fase i EM.

