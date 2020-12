Slik spilles finalerunden i nasjonsligaen

NTB Sport

Det ble klart da Det europeiske fotballforbundet (Uefa) gjennomførte trekningen torsdag kveld.

De fire lagene vant hver sin gruppe på nivå A og møtes til kamper som er satt opp 6. til 10. oktober i Milano og Torino neste år. I tillegg til heder og ære får vinnerlaget et 71 centimeter høyt sølvtrofé.

For at Uefas kalender skal gå opp, vil de fire lagene bli trukket i grupper med fem lag, ikke seks, til kvalifiseringen for 2022-VM.

Portugal sikret seg den første tittelen i nasjonsligaen med 1-0 over Nederland i juni 2019. England havnet på 3.-plass etter straffesparkkonkurranse mot Sveits.

