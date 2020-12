Silje Solberg endelig med negativ koronatest: Åpner for mulige EM-kamper

NTB Sport

Solberg ble rammet av mild covid-19-sykdom i midten av november, og det dro uvanlig lenge ut før hun kunne framvise en negativ test.

Hun har et noe spinkelt treningsgrunnlag fra de siste ukene, men det gjør henne ikke uaktuell for EM.

– Hun testet negativ i går (onsdag). Så skal hun gjennom medisinske tester. Det vil være mulig å komme til Danmark til helgen og deretter gå i gang med trening, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson.

Solberg var sammen med Emily Stang Sando tatt ut som norsk keeper i EM, men det ble klart noen dager før mesterskapet at Györ-spilleren ikke ville rekke det. Det er strenge regler for smittede spillere i Ungarn, og Györ overlater ikke noe til tilfeldighetene med sine utøvere.

På vei

Keeper Katrine Lunde kommer til Danmark lørdag. Hun mistet et ufødt barn nylig, men valgte likevel å stille opp for Norge i EM etter at Solberg fikk helsebekymringer.

Sando og den opprinnelige reserven Rikke Granlund er norske målvakter i starten av mesterskapet. Det er ikke utenkelig at Solberg og Lunde så overtar plassene utover i EM.

Det åpnes for to spillerbytter i hver av de tre fasene av mesterskapet og seks totalt. I tillegg vil eventuelle koronasmittede spillere, kunne byttes ut uten at det går på den opprinnelige kvoten.

