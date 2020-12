Russland i tvil om Tour de Ski: – Vet ikke hva vi gjør

NTB Sport

Norges Skiforbund gjorde det tirsdag klart at det ikke blir planlagt for norsk deltakelse i Tour de Ski denne sesongen. Beskjeden kom samtidig som langrennskomiteen vedtok at Norge ikke stiller i flere verdenscuprenn ut året.

Russland skal gå rennene i Davos og Dresden, men det er ikke sikkert Aleksandr Bolsjunov og resten av det russiske laget blir å se i touren.

– I øyeblikket vet vi ikke hva vi gjør med Tour de Ski. FIS må tenke gjennom hva de gjør, om Tour de Ski bare burde bli arrangert i ett land, og for eksempel om alle konkurranser kan gå i Val di Fiemme, sier Russland-trener Markus Cramer til VG.

Opp til nasjonale forbund

Renndirektør for langrenn i Det internasjonale skiforbundet (FIS), Pierre Mignerey, sa tirsdag at det er de lokale forbundene som eventuelt må ta en avgjørelse om å endre tour-programmet.

– Nasjonene er gitt arrangementene og rettighetene rundt de. Da kommer også ansvaret med å ta slike avgjørelser. Vi vil vurdere det sammen, men til slutt er det deres avgjørelse, sa han til NTB.

Derfor er det de sveitsiske og italienske skiforbundene som eventuelt kan gjøre endringer i programmet.

Ser til Norden

Cramer legger til at det russiske valget vil bli påvirket av hva de nordiske landene gjør. Sverige og Finland dropper årets to siste verdenscuphelger, men har ikke bestemt seg for hva de gjør med Tour de Ski.

Dersom alle de tre nordiske landene og Russland melder avbud til Tour de Ski, vil FIS slite med å få gjennomført etappeløpet. Regelverket til FIS sier nemlig at verdenscuprenn bare kan avvikles hvis minst sju av de ti best rangerte langrennsnasjonene deltar.

Norge og Russland har dominert etappeløpet i Mellom-Europa kraftig de siste sesongene. Første etappe starter 1. januar.

