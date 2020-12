Mediegiganter slår seg sammen i kampen om fotballrettighetene

NTB Sport

– Det bygger på at vi i fellesskap er et fantastisk utstillingsvindu for norsk fotball, og vi sitter med en samlet rekkevidde og en samlet abonnementsbase som er utrolig sterk, sier Amedias konserndirektør Anders Opdahl, som bekrefter fellesbudet, til Kampanje.

Amedia har allerede rettighetene til 2. divisjon og sendte tidligere i høst blant annet Bodø/Glimt i europaligakvalifiseringen mot AC Milan. De har dessuten en rekke rettigheter for både lokale og nasjonale idrettsarrangement.

Schibsted-eide VG har tidligere hatt rettigheter til å vise enkelte kamper i Eliteserien.

Onsdag ble det kjent at også Altibox og Telenor har slått seg sammen i kampen om rettighetene. Ifølge Kampanje har dessuten Discovery, som har rettighetene i dag, og TV 2 lagt inn bud.

Rettighetene det dreier seg om i denne runden, er for en seksårsperiode med oppstart i 2023 og gjelder alt fra Eliteserien til 3. divisjon for herrer, samt landskamper, Toppserien og cupen.

