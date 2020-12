Lagerbäck etter å ha mistet Norge-jobben: – Trist

NTB Sport

Svensken hadde kontrakt med Norges Fotballforbund til og med kvalifiseringen til VM i 2022. Ved et sluttspill var planen at han skulle lede landslaget også der.

Men torsdag kom meldingen om at Ståle Solbakken tar over Lagerbäcks jobb. NFF benytter en klausul i Lagerbäcks siste kontrakt.

I en pressemelding er 72-åringen klar på at han fratrer etter et forbundsønske fra fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt.

– Nå ville NFF i stedet ha en «langsiktig løsning» med tanke på både VM- og den påfølgende EM-kvalifiseringen, sier Lagerbäck og fortsetter:

– Det er alltid trist å forlate et lag man har jobbet med i mange år, særlig med tanke på vårt støtteapparat som har bidratt til våre prestasjoner på en veldig bra måte.

Turbulent høst

Lagerbäck legger til at den norske spillergruppen, med noen få unntak, har vært profesjonelle og lagt ned en «veldig god arbeidsinnsats».

– Takket være deres innsats forbedret vi, etter en blandet start i 2017, prestasjonene og resultatene våre i løpet av 2018 og 2019 med bare to tap på 20 landskamper. Dette gjorde at vi vant vår gruppe i Nations League og rykket opp ett nivå.

– Dessverre ble ikke 2020 et resultat- og prestasjonsmessig framgangsrikt år, sier Lagerbäck.

I oktober tapte Norge for Serbia i en omspillskamp på Ullevaal. Med seier der ville landslaget vært en hjemmekamp mot Skottland unna plass i neste års EM.

Senere fikk Norge ødelagt sjansen til å vinne sin gruppe i Nations League og rykke opp til A-divisjonen. Bortekampen mot Romania ble avlyst siden det norske laget ikke reiste ut av landet etter sterke anbefalinger fra helsemyndighetene.

Ingen mesterskap

Det var i 2017 at Lagerbäck tok over etter Per-Mathias Høgmo. Han hadde tidligere ledet Sverige til en rekke sluttspill, og i 2016 tok han Island til en kvartfinale i EM.

Men som norsk landslagssjef ble det aldri et mesterskap. Norge har ikke vært i et sluttspill siden EM i 2000.

Lagerbäck ønsker Solbakken og landslaget lykke til videre. I mars starter jakten på VM-spill i Qatar.

– Vi er overbevist om at dere vil lykkes, særlig med tanke på at det i dag er sju-åtte unge spillere som allerede i 2018/19 begynte å etablere seg i det norske landslaget, sier svensken og viser til at laget har en god miks med ungt pågangsmot og rutine.

– Husk bare på hvordan dere vinner fotballkamper, sier Lagerbäck til slutt i pressemeldingen.

