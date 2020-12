Enighet om redningspakke i engelsk fotball: PL-klubbene med millionbidrag

NTB Sport

Enigheten mellom den engelske eliteserien og English Football League (EFL), som styrer de tre nivåene under, kom i stand torsdag.

Brorparten av redningspakken går ut på at Premier League skal bidra til at klubbene i Championship (nivå to) får på plass en låneavtale med ramme på 200 millioner pund.

Det tilsvarer 2,36 milliarder kroner etter dagens kurs.

EFL skriver på sitt nettsted at Championship-klubbene kan låne rentefritt fra denne potten. Hver klubb kan maksimalt låne 8,33 millioner pund.

Direkte utbetaling til 48 klubber

Klubbene i League One og League Two er gjennom ordningen garantert 50 millioner pund (590 millioner kroner). 30 av disse millionene vil bli fordelt på de 48 klubbene umiddelbart, mens det kan søkes om penger fra de øvrige 20 millionene.

Pengene skal fordeles med utgangspunkt i tapte billettinntekter i sesongene 2019/20 og 2020/21. Samtidig blir det foretatt en minimumsutbetaling på 375.000 pund til hver klubb i League One og 250.000 pund til League Two-lagene.

– Premier League er en stor støttespiller av fotballpyramiden og er svært klar over den viktige rollen klubbene spiller i sine samfunn. Vårt ønske er at ingen EFL-klubber skal gå konkurs som følge av covid-19, sier Premier League-sjef Richard Masters.

Bedre pakke

I oktober ble det foreslått en redningspakke på nettopp 50 millioner pund til klubbene på nivå tre og fire, men da var ikke Championship inkludert i tilbudet fra Premier League.

EFL valgte derfor å takke nei til pakken. Styreleder Rick Parry i ligaforeningen er svært fornøyd med at man nå er kommet til enighet om en pakke som også innebærer hjelp til klubbene på nivå to.

– Vårt overordnede mål gjennom hele denne prosessen har vært å sikre at alle EFL-klubbene overlever de økonomiske konsekvensene av pandemien. Jeg er glad for at vi er kommet fram til resolusjon på vegne av våre klubber. Den vil gi sårt tiltrengt støtte og klarhet etter åtte måneder med usikkerhet, sier Parry.

