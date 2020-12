Ekspertene har talt: Norge – Resten av EM 20-5

NTB Sport

NTB har spurt 25 håndballeksperter (trenere, tidligere spillere og håndballkommentatorer og -reportere) spredt over hele Europa om deres medaljetips før EM.

Norge pekes ut som gullvinner av 20. Russland og Frankrike får to seierstips hver og regjerende verdensmester Nederland ett.

– Norge er et komplett lag uansett med de forfallene de kan få denne gangen. Tiden er inne for gull nå etter to mesterskap uten medaljer, sier Per Johansson til NTB.

Svensken var inntil for få uker siden trener for Montenegro og har full kontroll på internasjonal kvinnehåndball. Til daglig trener han storklubben Rostov-Don.

Johansson holder Russland (to viktige spillere er skadd og ikke aktuelle for EM) og Frankrike som nest og tredje best i mesterskapet.

Støtte

– Selv om Norge ikke får fordel av hjemmebane, har Thorir Hergeirsson flest ess til rådighet. I VM i fjor ble det lagt for mye på Stine Bredal Oftedals skuldrer. Nå har Norge flere nøkkelspillere tilbake, sier Tamas Nedelykov i den ungarske avisen Nemzeti Sport til NTB.

Nederland får tilliten fra Tyskland: – Nederland og Norge har fordel av å være på den enkleste siden av mesterskapet. Nederland har den beste keeperen (Tess Wester). Nederlenderne vokste som lag da de vant VM og spiller derfor også under mindre press, sier Björn Pazen i det tyske nyhetsbyrået DPA.

Han tipper Norge inn på sølvplass i EM.

