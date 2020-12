Start kjempet seg til poeng mot Rekord-Glimt: – Litt skuffet

NTB Sport

Isak Helstad Amundsen satte ballen i eget nett, mens Kasper Junker scoret på straffespark og sørget for at kampen endte uavgjort.

Begge lag skapte gode sjanser. Like før slutt gikk innbytter Kasper Skaanes i bakken, og Start ropte på straffespark, men dommer Mohammed Usman Aslam vinket spillet videre.

Bodø/Glimt fikk sin tredje uavgjort for sesongen etter fem strake seirer. De hadde med seg Patrick Berg og Marius Lode, som var tilbake etter isolasjon i forbindelse med landslagssamlingen, uten at noen av dem klarte å sette sitt preg på kampen. Uavgjortresultatet sikret uansett Glimt poengrekord med 72 poeng, foreløpig ett poeng bedre enn Moldes rekord fra 2014.

– OK, var Glimt-trener Kjetil Knutsens reaksjon på poengrekorden som ble sikret.

– Jeg er opptatt av kampen i dag. Det var et viktig poeng for Start. De sto på og jobbet. All ære til dem. Vi er skuffet over det vi presterte i dag. Så får vi heve oss til de neste kampene, sa Knutsen til Eurosport.

Mjøndalen på direkte nedrykksplass spilte 1-1 mot Haugesund, og det betyr at status er det samme som før kampen: Fem poengs forskjell. Strømsgodset ligger to poeng bak Start med én kamp mindre spilt.

Heller ikke Start-trener Joey Hardarson var helt fornøyd etter kampen mot seriemesterne.

– Jeg er litt skuffet. Det sier litt når man spiller mot et av Nordens beste lag.

– Innsatsen i dag var helt «outstanding». Vi skulle gjerne hatt flere perioder med ballen litt høyere, men det er ikke så viktig, vi er på jakt etter poeng. sa Hardarson, som roste trenerteamet som hadde analysert bodøværingene.

Høy temperatur

Start gikk rett i strupen på Glimt og skapte en stor sjanse etter få sekunder. Ola Solbakken satte ballen i mål før minuttet var spilt, men ble avvinket for offside.

Det var likevel Start som kunne juble først da en presset Amundsen fikk et hardt innlegg i beinet og i mål. Målet kom etter godt forarbeid av Christian Bolaños.

Store sjanser fulgte til begge lag like etter, og så ble Ulrik Saltnes felt i 16-meteren av Mohamed El Makrini. Det var store protester blant Start-spillerne, som mente at Saltnes falt for lett. Junker satte straffen i mål og sikret seg sitt 21. mål for sesongen.

Omgangen fortsatte med høyt tempo og enda høyere temperatur. Flere gule kort ble delt ut etter saftige dueller. El Makrinis gule kort gjør at han må stå over kampen mot Mjøndalen.

Etter 38 minutter var marokkaneren frampå igjen på en corner, men hans heading gikk i tverrliggeren. Junker prøvde seg også med hodet, men traff ikke mål på det som var en meget god mulighet.

Jevnt

Glimt startet den andre omgangen med å fortsette å ha det meste av ballinnehavet. Start på sin side lå lavt og prøvde å kontre, men mislyktes de gangene mulighetene kom.

Hjemmelaget kjempet godt og nektet seriemesterne store muligheter fram til det var spilt 65 minutter. Start rotet vekk ballen, og Saltnes fikk muligheten fra 16 meter. Han skjøt utenfor, og han burde nok sett til Philip Zinckernagel som var bedre plassert.

Start var nær da et innlegg ikke ble plukket opp av Glimt i boksen, men heller ikke innbytter Mathias Bringaker fikk oversikt før keeper Nikita Khajkin fikk kontroll.

Start kom mer inn i kampen midtveis, men slet med nøyaktigheten i den avgjørende pasningen. Og da var det Glimts tur til å skape muligheter, men verken Junker eller innbytter Morten Konradsen traff godt nok.

Kampen åpnet seg mer mot slutten, og Start var like mye med i kampen da. Kevin Kabran, som sto med tre mål på de tre siste kampene, kom seg løs ved flere anledninger, men Glimt-forsvaret sto imot.

Og da Skaanes og Start ikke fikk straffesparket sitt, endte det 1-1 i Kristiansand. Nå venter den ekstremt viktige kampen mot Mjøndalen til søndag, mens Bodø/Glimt tar imot Stabæk.

