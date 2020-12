Lunde i form, Solberg på venteliste og Sando trygg før EM-premieren

NTB Sport

Solberg har vært koronasmittet en stund, og det drar ut for henne med å vise negativt prøveresultat. Lunde mistet et ufødt barn nylig etter at hun i november meldte avbud til EM på grunn av graviditet.

Dette sier landslagssjef Thorir Hergeirsson om de to målvaktene som ikke er klare for EM:

– Katrine er i trening i Kristiansand med EM-reservene der. Hun blir coachet (trent) litt ekstra av Lene Rantala der. Katrine er sprek og i fin form og kommer til Danmark lørdag.

– Silje har en ny test i dag (onsdag) og er fortsatt i Ungarn.

Inne

Sando og den opprinnelige EM-reserven Rikke Granlund blir norsk keeperpar i de første kampene i EM. Norge starter mot Polen torsdag.

Sando kom inn i mesterskapet i Ungarn i 2014 etter at Kari Aalvik Grimsbø skadet seg. Sando var «back up» for Solberg på veien mot gull.

– Det har vært en lang vei for meg dit jeg er i dag, men jeg har jobbet målbevisst, sier 31-åringen Sando til NTB.

Teknikker

Hun starter trolig kampen mot Polen. Den polske troppen ble hardt rammet av skader og koronasmitte i løpet av høsten.

– Jeg har lært meg noen teknikker opp gjennom årene. Det betyr å trykke på fokus-knappen når man tar på seg håndballskoene og går på banen. Det handler om en jobb: Det er å gjøre det man kan der. Det er mentale prosesser som har tatt mange år å lære. Jeg føler meg rimelig trygg nå og er godt rustet til å gjøre en god jobb (i EM), sier Sando.

