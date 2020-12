LeBron James forlenget med Lakers

NTB Sport

Det melder flere amerikanske medier, ifølge NBA.com. Den nye avtalen gir ham 85 millioner dollar (750 millioner kroner) i lønn over to år. Fra før hadde han to år igjen av fireårskontrakten til 153 millioner dollar som han signerte i 2018, men det siste året var et opsjonsår. Den nye avtalen gjelder til 2023.

35-årige James regnes som en av de beste basketballspillerne noensinne. Han er en av bare fire spillere som har vunnet NBA-tittelen med tre ulike klubber: Miami Heat i 2012 og 2013, Cleveland Cavaliers i 2016 og Los Angeles Lakers i 2020. Hver gang ble han kåret til finalens mest verdifulle spiller.

Han er også kåret til årets spiller i NBA fire ganger og har vært uttatt til allstarkampen hvert år siden 2005. James har også hjulpet USA til to OL-gull.

Forrige NBA-sesong ble avbrutt av viruspandemien og fullført i en «boble» i Orlando i Florida, der Lakers slo Miami Heat i finalen. Den nye sesongen starter rett før jul.

