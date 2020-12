Høydepunkter fra Eliteserien i fotball – 27. runde

NTB Sport

Haugesund – Mjøndalen 1-1 (0-0)

Mjøndalen var noen minutter fra å hale i land tre poeng som ville ført laget helt opp i rygg på naboen Strømsgodset på kvalifiseringsplassen, men det ble for tøft med ti mann, og Fredrik Pallesen Knudsen utlignet for FKH i det 88. minutt.

Sondre Liseth så lenge ut til å bli matchvinner, men Mjøndalen måtte avslutte i undertall etter at keeper Sosha Makani ble utvist, og Pallesen kriget inn 1-1 etter hjørnespark. Gule kort gjør at også Liseth og Stian Aasmundsen må stå over helgens skjebnekamp mot Start. Mjøndalen er tre poeng bak Strømsgodset, som spiller sin kamp i denne serierunden først 19. desember, og fem bak Start.

Start – Bodø/Glimt 1-1 (1-1)

Start opprettholdt avstanden til Mjøndalen på nedrykksplass ved å påføre seriemester Glimt sesongens fjerde poengtap. Et selvmål ga Start ledelsen, men Kasper Junkers straffespark ga ham årets 21. mål og sørget for at Glimt satte poengrekord i Eliteserien med 72 poeng.

Laget får tre sjanser til å pynte på rekorden, to av dem på Aspmyra der laget ikke har avgitt et eneste poeng. Start tanket på sin side selvtillit før søndagens svært viktige bortekamp mot Mjøndalen.

Sarpsborg – Kristiansund 1-1 (0-1)

Sarpsborg berget poeng med en sen utligning selv om laget spilte en drøy omgang i undertall etter utvisningen av Mikael Dyrestam. Gjestene, som jager europacupspill, ledet lenge etter scoring av Olaus Skarsem, men Sebastian Jarl utlignet fem minutter før full tid. Dermed ble det rundens tredje 1-1-kamp.

Viking – Brann 2-0 (1-0)

Nødlandslagshelten Veton Berisha ga Viking ledermålet i vestlandsderbyet, og Ylldren Ibrahimaj fastsatte resultatet i lagets fjerde strake seier. Det skjedde etter turbulente dager der trener Bjarne Berntsen fikk beskjed om at han ikke får fortsette etter sesongen.

Aalesund – Sandefjord 0-1 (0-1)

Deyver Vegas ga Sandefjord den sjette borteseieren i årets eliteserie. Bare Bodø/Glimt (10) og Molde (7) har flere. Poengene gjør at laget er på god vei mot å sikre ny kontrakt. For nedrykksdømte Aalesund betyr tapet at laget nå har tosifret antall tap både hjemme og borte.

Stabæk – Vålerenga 1-1 (0-1)

Med sin første scoring på seks kamper ga Vidar Örn Kjartansson det medaljejagende oslolaget ledelsen i nabooppgjøret som var dagens kveldskamp, men Marcus Antonsson utlignet, og dermed fikk runden sin fjerde 1-1-kamp av seks mulige. Vålerenga er fem poeng bak Molde med to kamper flere spilt og tre poeng foran fjerdeplasserte Rosenborg med en kamp flere spilt.

Spilles 13/12: Rosenborg – Molde.

Spilles 19/12: Odd – Strømsgodset.

