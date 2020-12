Giroud ga Chelsea gruppeseieren med fire mål i Sevilla

NTB Sport

Den 34-årige franskmannen er stadig blitt avskrevet og holdt på å forsvinne fra London-klubben i forrige overgangsvindu, men han er nå oppe i 16 europacupscoringer denne sesongen og de to foregående. Ingen har scoret flere for en engelsk klubb i den perioden.

Forrige runde ordnet han borteseier mot Rennes og avansement til cupspillet på overtid. Denne gang kunne klubben innløse hans scoringer i gruppeseieren som gir gunstigere seeding i trekningen av åttedelsfinalene.

– Det er alltid en god følelse når du vinner 4-0 borte i mesterligaen, og spesielt for meg ettersom jeg scoret fire mål. Jeg er glad for at jeg kunne hjelpe laget, sa Giroud til BT Sport. Han er den eldste som har gjort hattrick i mesterligaen.

Chelsea innledet sterkt i Sevilla og skapte sjanser helt fra start. I det 8. minutt satte Giroud inn et fortjent ledermål på innlegg fra Kai Havertz.

Hattrick

Frank Lampards menn hadde flere gode sjanser til å øke ledelsen, men Sevilla var ikke ufarlig. Giroud skaffet gjestene pusterom med en fin avslutning som ga 2-0 i det 54. minutt etter forarbeid av Jorginho og Mateo Kovacic.

I det 74. minutt fullførte Giroud sitt hattrick da han nikket N'Golo Kantés innlegg i mål. Deretter satte han inn 4-0 på straffespark etter selv å ha blitt felt.

Sevilla var ubeseiret i sine 14 siste hjemmekamper i europacupene, men greide ikke å motstå Giroud. Han er nå oppe i ti mål på de sju siste bortekampene han har startet i mesterligaen.

Onsdag gjorde han både et «perfekt hattrick» (mål med høyre, venstre og hodet) og ekte hattrick i 2. omgang (tre mål på rad i samme omgang).

– Jeg visste ikke at det heter «perfekt hattrick» før jeg gjorde et mot Kiev i europaligaen for to år siden. Det var bra, men jeg fikk gode assist fra lagkameratene, sa han.

Sevilla fikk en dårlig opptakt til kampen da 20-årige Alfonso Pastor på kort varsel måtte gå i mål. Tomas Vaclic måtte gi seg under oppvarmingen.

Berg avgjorde

Alt er avgjort i gruppe D etter onsdagens kamper. Marcus Berg nærmer seg slutten av karrieren i utlandet, men med kampens eneste mål sørget han for 1-0 til sitt Krasnodar over Rennes og plass i europaligaen.

Vinnermålet kom etter 71 minutter, da den svenske spissen ble sendt i bakrom, løp fra sin oppasser og enkelt kunne overliste keeper.

Spissen med 82 landskamper kunne også scoret før pause, men målet etter hvilen var uansett nok til å sikre Krasnodar tre avgjørende poeng.

Med seieren går Krasnodar tre poeng foran Rennes på tabellen, og med bedre resultat i innbyrdes oppgjør. Dermed er russerne sikret 3.-plassen som gir laget plass i sluttspillet i europaligaen.

