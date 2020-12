Etterlengtet Kjartansson-mål ikke nok for Vålerenga: – Vi fortjener ikke mer

NTB Sport

Malmö-eide Antonsson utlignet på sin tredje store sjanse og scoret sitt første mål for Stabæk da det var spilt 65 minutter.

Kjartansson kom tilbake til Vålerenga i sommer og presenterte seg med et hattrick mot Brann. Siden scoret han fire mål på de fem påfølgende kampene. Før onsdagens oppgjør hadde islendingen gått av banen uten scoring i de fem siste kampene. Han ble assistert av sin landsmann Matthías Vilhjálmsson da han scoret sitt åttende mål for sesongen.

Vålerenga fikk med det sin tredje strake uavgjort og har gått glipp av viktige poeng i medaljekampen. Dag-Eilev Fagermos menn ligger på 3.-plass, tre poeng foran Rosenborg, som har én kamp mindre spilt. De to lagene møtes mandag.

– Vi får være fornøyde med ett poeng. Det er noenlunde riktig ut fra sjanser begge veier. Sånn som det er med få kamper, og der vi ligger, vil hver trepoenger være veldig viktig. Vi greide ikke det, men dette poenget er sterkere enn mot Aalesund og Sarpsborg. Poenget er riktig, vi fortjener ikke noe mer, sa Fagermo til Eurosport.

Stabæks 8.-plass på tabellen er trygg med sju poeng opp til Viking på plassen over og 14 poeng til nedrykksplass. I neste runde venter seriemester Bodø/Glimt.

– Jeg er fornøyd med store deler av kampen, sa Stabæks hovedtrener Janne Jönsson.

Klassisk Kjartansson

Det var etter bare ni minutter Kjartansson kunne juble for scoring da han gikk på løp bak en duell med Vilhjálmsson. Kjartansson avsluttet på lekkert – og velkjent – vis med en berøring over keeper Marcus Sandberg.

Antonsson, som er på lån fra Malmö, fikk en god mulighet etter 22 minutter, men hans avslutning ble blokkert av Ivan Näsberg, som var i veien ved flere anledninger da Stabæk angrep.

Vålerenga måtte klare seg uten Aron Dønnum, som fikk seg en smell i ankelen mot Sarpsborg i forrige runde. Laget forsvarte seg mest utover i omgangen mot et Stabæk som holdt mest i ball. Likevel var det osloklubben som skapte de fleste farlighetene med sine noe raskere angrep.

Lite finspill og lav risiko var mulig å gjenkjenne hos begge lag på en gressmatte som nok har vært bedre å spille på tidligere i sesongen.

Stabæk best

Etter hvilen virket Stabæk om å ha blitt enige om å ta litt større risiko i spillet sitt. Det åpnet opp kampen noe mer, og etter 55 minutter fikk Antonsson avsluttet godt fra seks meter, men Kristoffer Klaesson i Vålerenga-målet var godt plassert og reddet.

Stabæk fortsatte det gode spillet. Oliver Edvardsen ble spilt fri i 16-meteren og prøvde å bøye ballen i lengste hjørne, men skjøt langt utenfor. Like etter spilte han gjennom Antonsson, som scoret sikkert alene med Sandberg.

Stabæks Darren Maatsen var frisk da han kom inn etter 66 minutter. På få minutter avsluttet han to ganger. Ett av forsøkene gikk like over mål etter et fint dribleraid. Stabæk hadde overtaket i kampen fram til 15–20 minutter før slutt. Da jevnet det seg mer ut, og Vålerenga tok mer tak i ballen.

Vålerengas Henrik Bjørdal var svært nær å bli helten sju minutter før slutt da han hamret ballen i krysstangen fra 25 meter. Det ville vært et mål for alle kavalkadene om skuddet hadde vært noen centimeter lavere. Kornelius Normann Hansen fikk sjansen til å sikre Stabæks andre strake seier for første gang denne sesongen, men skjøt utenfor.

