ESPN: Haaland ferdigspilt for i år på grunn av hamstringsskade

Borussia Dortmund varsler på Twitter at Haaland ikke spiller onsdag på grunn av en hamstringsskade. Ifølge ESPN er nordmannen ferdig for året, og ikke tilbake på banen før etter Tysklands vinterpause.

Nordmannen har vært en målgarantist uten like på topp for Dortmund, og er toppscorer i mesterligaen med seks mål på fire kamper.

Men han får ikke mulighet til å øke ledelsen på toppscorerlistene i kampen mot Lazio onsdag. Ifølge Dortmund har Haaland pådratt seg en hamstringskade, som gjør at han ikke kan spille kampen.

Han har spilt åtte kamper av ni mulige i årets Bundesliga, og scoret vanvittige ti mål. Klubben skriver ikke noe om hvor lenge det er ventet at Haaland vil måtte være på sidelinjen.

Men ifølge ESPN skal det altså være en så alvorlig skade at han er ute til etter vinterpausen.

Viaplays Jan Åge Fjørtoft sa i studiosendingen i forbindelse med mesterligarunden at Dortmund opplyser at Haaland er ute til etter vinterpausen.

En hamstringskade kan resultere i alt fra en til seks uker på sidelinjen, avhengig av alvorligheten. Dortmund-trener Lucien Favre har tidligere gitt uttrykk for at han er bekymret for kampbelastningen Erling Braut Haaland har hatt og har ønsket å gi ham en pause.

Siden overgangen til Dortmund har Haaland scoret utrolige 31 mål på 29 kamper for de gulkledde.

