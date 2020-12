Dortmund sikret Europa-avansement i Haalands skadefravær

NTB Sport

Raphaël Guerreiro gjorde at savnet av Haaland ikke ble snakket for mye om da han sendte Dortmund i føringen etter 44 minutter. Ciro Immobile sørget for utligning på straffespark i 2. omgang.

Før kampen ble det klart at Haaland etter all sannsynlighet ikke vil ikle seg den gule trøya mer på denne siden av årsskiftet. Og premisset for kampen var klart: Ett poeng for Dortmund var nok for å sikre avansement, og en seier ville gi gruppeseier. En seier for Lazio ville sikret dem avansement.

– Vi tapte 1-3 for dem i Roma, men vi var bedre i kveld og hadde sjanser nok til å vinne. Det var ikke vår beste kamp, men vi har kvalifisert oss til cupspillet. Det er det eneste som betyr noe, sa Dortmund-trener Lucien Favre.

Lazio beholder med 1-1-resultatet sin 2.-plass i gruppe F, og de lyseblå vil ta seg videre med uavgjort eller seier mot Brugge i den siste runden.

– Vi kunne ha kvalifisert oss i dag, men vi spilte en god kamp og viste både karakterstyrke og personlighet mot et veldig sterkt lag. Fortsatt er vi ett steg unna noe Lazio ikke har greid på 20 år, siden jeg var spiller, sa gjestenes trener Simone Inzaghi.

Dortmund møter Zenit St. Petersburg i sin siste kamp i gruppen. Russerne ligger helt sist med kun ett poeng etter fem kamper.

Dortmund har fire kamper igjen før den tyske serien tar juleferie. De vil alle etter all sannsynlighet gå uten Haaland. Og på overtid ble kaptein Mats Hummels skadd da han så ut til å få en lei overtråkk som trolig gir en periode på sidelinjen.

Flott angrep

I første omgang var det Dortmund som hadde ballen mest, og Lazio prøvde seg på et par kontringer. Det var likevel italienerne som kom best i gang med Immobile alene gjennom, men under press satte spissen ballen rett på keeper Roman Bürki.

Hazard prøvde seg fra distanse, men Reina reddet. På returen var Marco Reus, men hans avslutning gikk til side for mål.

Guerreiro scoret kampens første mål like før pause da han ble spilt gjennom etter et flott angrep av de gulkledde. Thorgan Hazard slo gjennom vingbacken, som tuppet ballen mellom beina på Pepe Reina i Lazio-målet.

Lazio tok mer over etter Dortmunds scoring. I innledningen av 2. omgang var det italienerne som skapte mest, mens Dortmund prøvde seg på noen overganger. Immobile forsøkte seg med et godt skudd etter timen spilt, men Bürki reddet.

Merkelig straffesituasjon

Storscoreren fikk en ny mulighet etter 66 minutter, denne gangen fra elleve meter. Straffesparket fra kapteinen ble satt helt nede ved stolperoten. Sergej Milinkovic-Savic gikk i bakken ved hjørnet av 16-meteren, men dommer Antonio Mateu Lahoz holdt fløyta borte fra munnen. Sekunder senere snudde han seg og pekte mot ellevemeteren.

Dortmund-sjef Lucien Favre kastet innpå flere offensive spillere mot slutten, og det samme gjorde Lazio-treer Simone Inzaghi. Thomas Delaney var nær med en avslutning 13 minutter før slutt, men dansken skjøt utenfor.

Fem minutter før slutt klinket Immobile til fra 17 meter, men en god redning av Bürki holdt stillingen 1-1. Keeperen gjorde nok en god redning på overtid da Andreas Pereira, leiespiller fra Manchester United, siktet på krysset fra 20 meter.

(©NTB)