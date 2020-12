Berisha-mål tok luften ut av Brann da Viking seiret: – Vi har slitt etter at vi slipper inn mål

NTB Sport

For med trepoengeren over Brann vant Viking sin fjerde kamp på rad og melder seg på i kampen om plass i neste sesongs europacup. Seieren kan likevel ha vært dyrkjøpt, ettersom både Zymer Bytyqi og Kristoffer Løkberg måtte byttes ut med skader i løpet av kampen.

Men før Bytyqi måtte ut med skade spilte han fri Berisha på målet som snudde kampbildet. Brann, som hadde tatt et stort steg unna nedrykk med to seire på sine to siste kamper, hadde lite å stille opp med etter Vikings ledermål.

Dermed kunne Ylldren Ibrahimaj doble ledelsen til 2-0 i 2. omgang og i grunn punktere kampen etter at også Kristoffer Løkberg måtte byttes ut med skade for Viking.

– Vi spiller bra, men så har vi slitt litt i det siste etter at vi slipper inn mål. Vi er flinke til å trille ball og finne rom, men vi er litt for lite effektive. og defensivt må vi mange hakk opp alle mann, oppsummerte Brann-kaptein Kristoffer Barmen til Eurosport etter kampen.

Med fire strake seire er Viking oppe à poeng med Odd på 6.-plass, kun tre poeng bak Rosenborg på 4.-plassen som gir plass i Europa neste sesong. Odd har riktignok to kamper til gode på Viking, mens Rosenborg har én kamp mindre spilt enn siddisene.

Neste serierunde skal Brann ta imot Sarpsborg i Bergen søndag, mens Viking skal spille borte mot Sandefjord samtidig.

Mål preger fotballkamper

Med fire mål på to kamper har Daouda Bamba kommet i skikkelig scoringsform, og ivorianeren fikk den første sjansen etter 13 minutter. Viking fikk ikke ordentlig klarert ballen, og fra ti meter fikk Bamba skutt, men forsøket ble blokkert ut til corner.

Brann hadde overtaket det første kvarteret av kampen, men det var i stedet en tidligere Brann-spiller som kunne gi Viking ledelsen. På en god pasning fra Bytyqi klarte Berisha å riste av seg Branns Ole Martin Kolskogen, før han satte ballen i nettet bak Håkon Opdal.

Brann ville ha frispark til Kolskogen i forkant, men målet ble stående, og like etter var Viking nær ved å doble ledelsen. Nok en gang var Berisha på farten, før han sendte ballen videre til Yann-Erik de Lanlay, som fyrte av fra utenfor 16-meteren. Denne gangen var Opdal med på notene og reddet.

Sondre Bjørshol fikk muligheten til å legge på til 2-0 etter 38 minutter, men headingen fra god posisjon, etter et godt innlegg fra Berisha, ble for svak og rett på keeper.

Skadetrøbbel

Like før muligheten til Bjørshol måtte Bytyqi tusle av banen med en skade. Viking-trener Bjarne Berntsen satser på at han ikke må klare seg uten midtbanespilleren sin for lenge.

– Jeg tror det var en krampe eller strekk. Vi får håpe det ikke er noe langvarig, sa Viking-trener Bjarne Berntsen til Eurosport i pausen.

Skadeproblemene fortsatte for Viking tidlig i 2. omgang, da Løkberg krasjet inn i Branns Ole Didrik Blomberg like etter pause. Blomberg ble liggende nede, men det var Løkberg som ikke klarte å fortsette og måtte byttes ut etter 53 minutter.

Tross skadene hadde Viking tatt initiativet i kampen, og etter 67 minutter fikk de endelig 2-0-scoringen sin. Fredrik Torsteinbø sendte gjennom Ylldren Ibrahimaj med en flott pasning, og sistnevnte rundet Vegard Forren, holdt seg på beina og sendte ballen i nettet.

