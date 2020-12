Barcelona herjet – kvinnelig dommer da Juventus vant

NTB Sport

Barcelona har full poengpott, men Juventus henger fortsatt med i kampen om gruppeseier etter 3-0-seier over Dinamo Kiev i en kamp der franske Stephanie Frappart skrev historie som første kvinnelige dommer i en mesterligakamp for menn.

Norske Tokmac Nguen har vært veldig god for Ferencvaros både i kvalifiseringen og i gruppespillet, men onsdag ble han og lagkameratene til statister da Barcelona hentet seg den femte strake seieren. Alt var avgjort etter en halvtime.

Lionel Messi var ikke med til Ukraina, men danske Martin Braithwaite gjorde jobben på topp. Han scoret 2-0-målet og skaffet straffesparket som ga 3-0. Nå er han oppe i fire mål på sine tre siste Barcelona-kamper, etter en treg start i klubben.

– Jeg er veldig glad, men mest fordi laget vant. Det er viktig for meg å få spilletid, og det føles godt å hente seirer som vi har gjort den siste tiden, sa Braithwaite.

Barca-show

Barcelona og Juventus var videre til cupspillet allerede før onsdagens kamper, men Ferencvaros og Dinamo Kiev duellerer om tredjeplassen som gir europaligaspill, og begge håpet på poeng.

Barcelona slukket det håpet tidlig i Budapest. Antoine Griezmann hælsparket inn 1-0 på innlegg fra Jordi Alba før det var spilt et kvarter. Martin Braithwaite, som startet på topp for Barcelona, doblet ledelsen i det 20. minutt på innlegg fra Ousmane Dembélé. Det avsluttet et angrep i 33 trekk.

Det var Braithwaite som ble felt slik at Dembélé kunne punktere kampen for godt fra straffemerket før halvtimen var spilt.

Ronaldo til 750

I Torino skrev 36-årige Frappart europeisk fotballhistorie i en kamp der Federico Chiesa nikket inn hjemmelagets ledermål på innlegg fra Alvaro Morata i første omgang. Cristiano Ronaldo hadde et tverrliggertreff før pause, før han scoret sitt 132. mesterligamål i det 57. minutt.

Det var også portugiserens 750. mål i karrieren (for klubber og landslag), så det ble en merkedag også for ham.

Morata satte punktum med sitt 3-0-mål det 66. minutt. Chiesa sto for forarbeidet.

I siste runde kan Juventus ta gruppeseieren, men da må Barcelona slås med minst to måls margin, og helst tre, på bortebane. Dinamo Kiev tar imot Ferencvaros til en kamp der vinneren går til europaligaen.

