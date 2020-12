Svenskene vurderer også å droppe verdenscuprenn – vil ha endringer i Tour de Ski

NTB Sport

– Vi hadde planlagt å ta vårt eget fly, men det er ikke gratis. Vi må tenke over hvordan det vil påvirke oss smittemessig, men også økonomisk, sier Fåhraeus til SVT.

Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen bekreftet mandag at de står over verdenscuphelgene i Davos (12.-13. desember) og Dresden (19.-20.) før jul. Senere på dagen bekreftet Bjervig overfor NTB at det kan bli aktuelt å ikke sende et norsk lag til Davos.

Iversen har i tillegg sagt at han dropper Tour de Ski, som etter planen starter i sveitsiske Val Müstair 1. januar. Deretter skal løperne innom både de italienske skimetropolene Toblach og Val di Fiemme.

For å minimere reisingen og smitterisikoen ber Fåhraeus FIS gjøre endringer i Tour de Ski-programmet. Han sier til SVT at et alternativ kan være å gjennomføre konkurransen på kun ett eller to steder.

